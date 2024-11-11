Довбик получил приз лучшему бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги от Marca. Мичел – тренер сезона, Иско – лучший игрок по версии болельщиков
Артем Довбик получил приз лучшему бомбардиру Ла Лиги в прошлом сезоне.
Нападающий сборной Украины, выступавший в прошлом сезоне за «Жирону», получил трофей Пичичи от испанской газеты Marca.
В сезоне-2023/24 Довбик забил 24 гола в Ла Лиге и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Теперь он играет в «Роме».
Приз лучшему тренеру Ла Лиги по итогам прошлого сезона получил Мичел, возглавляющий «Жирону». Лучшим футболистом по версии болельщиков стал полузащитник «Бетиса» Иско.
Напомним, трофей Ди Стефано, вручаемый лучшему игроку сезона в Ла Лиге, получил Джуд Беллингем.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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