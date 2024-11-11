Глава Marca об отсутствии Беллингема на вручении ему трофея Ди Стефано: «Из-за внезапной аллергии «Реала» к наградам я понимаю это все меньше»

Глава Marca прокомментировал награду Джуда Беллингема.

Полузащитник «Реала» получил трофей имени Альфредо Ди Стефано , присуждаемый лучшему футболисту сезона в Ла Лиге .

В сезоне-2023/24 Беллингем провел за «Реал» 28 матчей в Ла Лиге, отметился 19 голами и 6 ассистами. Англичанин стал третьим бомбардиром испанского чемпионата, уступив лишь форвардам Александру Серлоту и Артему Довбику.

Беллингем не присутствовал на церемонии вручения награды, как и некоторые другие лауреаты.

«Из-за внезапной аллергии, которую «Реал Мадрид » испытывает к наградам, это мне понятно все меньше», – сказал генеральный директор Marca Хуан Игнасио Гальярдо.

Напомним, что делегация «Реала» бойкотировала церемонию вручения «Золотого мяча», когда в клубе поняли, что приз получит не игрок «Мадрида».