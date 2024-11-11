Глава Marca об отсутствии Беллингема на вручении ему трофея Ди Стефано: «Из-за внезапной аллергии «Реала» к наградам я понимаю это все меньше»
Глава Marca прокомментировал награду Джуда Беллингема.
Полузащитник «Реала» получил трофей имени Альфредо Ди Стефано, присуждаемый лучшему футболисту сезона в Ла Лиге.
В сезоне-2023/24 Беллингем провел за «Реал» 28 матчей в Ла Лиге, отметился 19 голами и 6 ассистами. Англичанин стал третьим бомбардиром испанского чемпионата, уступив лишь форвардам Александру Серлоту и Артему Довбику.
Беллингем не присутствовал на церемонии вручения награды, как и некоторые другие лауреаты.
«Из-за внезапной аллергии, которую «Реал Мадрид» испытывает к наградам, это мне понятно все меньше», – сказал генеральный директор Marca Хуан Игнасио Гальярдо.
Напомним, что делегация «Реала» бойкотировала церемонию вручения «Золотого мяча», когда в клубе поняли, что приз получит не игрок «Мадрида».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости