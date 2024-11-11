Беллингем – игрок сезона-2023/24 в Ла Лиге по версии Marca. Хавбек «Реала» получил трофей Ди Стефано

Marca признала Джуда Беллингема лучшим игроком прошлого сезона.

Полузащитник «Реала » получил трофей имени Альфредо Ди Стефано, присуждаемый лучшему футболисту сезона в Ла Лиге.

В сезоне-2023/24 Беллингем провел за «Реал» 28 матчей в Ла Лиге , отметился 19 голами и 6 ассистами.

Англичанин стал третьим бомбардиром испанского чемпионата, уступив лишь форвардам Александру Серлоту и Артему Довбику.