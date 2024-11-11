Беллингем – игрок сезона-2023/24 в Ла Лиге по версии Marca. Хавбек «Реала» получил трофей Ди Стефано
Marca признала Джуда Беллингема лучшим игроком прошлого сезона.
Полузащитник «Реала» получил трофей имени Альфредо Ди Стефано, присуждаемый лучшему футболисту сезона в Ла Лиге.
В сезоне-2023/24 Беллингем провел за «Реал» 28 матчей в Ла Лиге, отметился 19 голами и 6 ассистами.
Англичанин стал третьим бомбардиром испанского чемпионата, уступив лишь форвардам Александру Серлоту и Артему Довбику.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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