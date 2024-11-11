Сергей Юран: «Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть РПЛ. Понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать»
Сергей Юран рассказал о желании поработать в «Спартаке».
«Когда ты играл в «Спартаке» и знаешь, что такое ромбик на груди, понимаешь, что это за клуб, какая армия болельщиков. Я всегда ощущал ответственность перед спартаковцами. Знаю, что и Дмитрий Аленичев с большой радостью приходил в команду и хотел что-то выиграть. Да, не получилось, но это нормально.
Это нельзя назвать мечтой. Есть цель на тренерском поприще дойти до самого верха. Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я играл в этом клубе и понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать.
Но сейчас у них есть наставник. Дай бог, чтобы команда выигрывала с Деяном Станковичем. Спартаковцы заждались побед и титулов», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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