Экс-президент «Анкарагюджю», напавший на судью, получил более 4 с половиной лет тюрьмы по трем разным делам
Бывшего президента турецкого клуба осудили на четыре с половиной года.
Напомним, в 2023 году Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера. Когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами.
После инцидента президента «Анкарагюджю» задержали, а во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи. Впоследствии Коджа подал в отставку.
Коджа приговорен к 4 годам, 7 месяцам и 12 дням тюремного заключения по трем разным делам.
Суд приговорил функционера к 3 годам, 7 месяцам и 22 дням тюремного заключения за «умышленное причинение вреда человеку на спортивной площадке», к 6 месяцам и 20 дням – за «угрозы» и к 5 месяцам – за «нарушение закона о предотвращении насилия и беспорядков в спорте».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Medyascope
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