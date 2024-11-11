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Альгуасиль о победе «Сосьедада»: «Барса» и «Ливерпуль» находятся в лучшей форме в Европе. Матч был похож на ЛЧ»

Иманоль Альгуасиль похвалил «Барселону» после победы.

«Реал Сосьедад» обыграл каталонский клуб (1:0) в матче Ла Лиги, не позволив нанести ударов по своим воротам.

«Каждый матч проходит по разным сценариям, поэтому нам нужно наслаждаться текущим моментом и тем, как прошла эта игра.

Это было непросто, учитывая, что «Барселона» вместе с «Ливерпулем» находятся в лучшей форме в Европе.

Это был матч, похожий на игру Лиги чемпионов. Нам нужно было играть на пределе.

Чтобы не дать «Барселоне» создать моменты, надо действовать агрессивно и смело. Думаю, что это нам удалось», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ElDesmarque
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИманоль Альгуасиль
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