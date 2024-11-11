Альгуасиль о победе «Сосьедада»: «Барса» и «Ливерпуль» находятся в лучшей форме в Европе. Матч был похож на ЛЧ»
Иманоль Альгуасиль похвалил «Барселону» после победы.
«Реал Сосьедад» обыграл каталонский клуб (1:0) в матче Ла Лиги, не позволив нанести ударов по своим воротам.
«Каждый матч проходит по разным сценариям, поэтому нам нужно наслаждаться текущим моментом и тем, как прошла эта игра.
Это было непросто, учитывая, что «Барселона» вместе с «Ливерпулем» находятся в лучшей форме в Европе.
Это был матч, похожий на игру Лиги чемпионов. Нам нужно было играть на пределе.
Чтобы не дать «Барселоне» создать моменты, надо действовать агрессивно и смело. Думаю, что это нам удалось», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ElDesmarque
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