Альгуасиль о победе «Сосьедада»: «Барса» и «Ливерпуль» находятся в лучшей форме в Европе. Матч был похож на ЛЧ»

Иманоль Альгуасиль похвалил «Барселону» после победы.

«Реал Сосьедад» обыграл каталонский клуб (1:0) в матче Ла Лиги , не позволив нанести ударов по своим воротам.

«Каждый матч проходит по разным сценариям, поэтому нам нужно наслаждаться текущим моментом и тем, как прошла эта игра.

Это было непросто, учитывая, что «Барселона » вместе с «Ливерпулем» находятся в лучшей форме в Европе.

Это был матч, похожий на игру Лиги чемпионов. Нам нужно было играть на пределе.

Чтобы не дать «Барселоне» создать моменты, надо действовать агрессивно и смело. Думаю, что это нам удалось», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад » Иманоль Альгуасиль .