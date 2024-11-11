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Мусаев о мотивации Кордобы: «Продление контракта никак не должно сказаться на качестве его игры. С «Рубином» нужно было играть вертикальнее» 

Мурад Мусаев оценил игру Джона Кордобы из «Краснодара» в матче РПЛ с «Рубином» (1:1).

— Как оцените игру Кордобы? Повлияет ли продление контракта на его мотивацию?

Джон проделал большую работу. Нужно было играть более вертикально, это единственное, чего не хватало. Джон играл против сильных защитников, создавал моменты, зарабатывал стандарты. Никаких претензий по игре нет. 

Его продление контракта никак не должно сказаться на качестве его игры, — сказал тренер «Краснодара».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoМурад Мусаев
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