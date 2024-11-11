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  • Посетить итоговый в Турине, игру «Барсы» в ЛЧ или матч НХЛ в Праге? Поговорить с менеджером ХК? Пять интервью и репортажей с Трибуны
Трибуна
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Посетить итоговый в Турине, игру «Барсы» в ЛЧ или матч НХЛ в Праге? Поговорить с менеджером ХК? Пять интервью и репортажей с Трибуны

Вашему вниманию подборка интереснейших материалов Трибуны, которые никак нельзя пропускать:

1. Итоговый турнир ATP: от красивого зрелища год назад до сегодня

2. Как я сходил на «Барселону» в Белграде и не сошел с ума

3. Как я впервые попал на матч НХЛ. Репортаж из Праги

4. Денис Абдуллин о сложном старте ХК «Юнисон» в ВХЛ: «Не надо нас недооценивать!»

5. «Набережная напоминает уголок Белграда»: интервью с волейболисткой Бранкой Тица.

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Опубликовано: Sports
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