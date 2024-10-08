Засветились под «Прожектором»: 10 талантливых блогеров дебютировали на Трибуне в сентябре

В сентябре Спортс’’ запустил курс спортивного блогинга – «Прожектор ». Это бесплатный образовательный проект для всех, кто хочет создавать качественный контент о спорте. И тяга к обучению откровенно порадовала. Спасибо вам, что интересуетесь, стараетесь, проходите уроки, делаете домашнее задание, пишете на Трибуне.

Уже сейчас высветилась десятка талантов «Прожектора», которых мы обязаны вам порекомендовать. Там столько интересных авторов и тем!

Чистого неба и воздушного шара над головой

Начинаем высоко. Дима Иванов расскажет и покажет, что шарики – это всегда ярко. Такого блога на Трибуне еще не было.

Она круче Фелпса: правит на воде больше 15 лет и обожает Counter-Strike

Из воздушного пространства перемещаемся в водное. И тут тоже интереснейшая история от Дмитрия. Он поведает о шведской спринтерше, а еще побалует нетривиальными тестами в блоге.

На чемпионате Европы солд-аут. А что у нас?

Вы думаете, у наших блогеров закончились стихии? Как бы не так. Встречаем лед, а точнее, конькобежный спорт. Екатерина профессиональным взглядом окинула происходящее, еще и бег зацепила.

«Thirty – love» или как я полюбил теннис в 30 лет

Никита ворвался на Трибуну романтичной историей. Первый пост – и сразу душевный рассказ про отношения с большим теннисом. Спасибо Прожектору!

Свидетели полетов

Какое же разнообразие тем, и это снова не футбол! Начинали с воздуха, поднялись туда же – Свидетели полетов в трех частях рассказали о международном турнире «Горный Орел». Там столько читать, что рекомендуем начинать прямо сейчас.

ГК «Воронеж» набрал первое очко в своей истории

Николай дебютировал на Трибуне с рассказа о местном и таком любимом гандбольном клубе. Там все переживания за команду и даже теория для тех, кто впервые слышит об этом виде спорта. Эксклюзив!

Чашечка эспрессо, айкидо и рыжий зверик

Сколько же талантов попало под луч Прожектора! Вот Светлана уже мастерски играет заголовком, подвешивая интригу. Хочется открыть текст и скорее погрузиться в чтение. Спойлер: пишет она о том, как начала заниматься айкидо в 45 лет.

Футбол и один из главных праздников Китая

Да-да, это футбол, мы все-таки добрались до него сквозь обилие тем новых блогеров. Но и тут никакой банальности: Алина не использовала банальный ход с китайской карьерой Леонида Слуцкого, она расскажет про футбол через призму подарков и праздников.

Слышь, капитан, ты ограждения-то убери, иначе мы их давить начнем

Суровая РПЛ в завершении, именно так. И не говорите, что вы не ждали классных личных истории от новых авторов. Личный опыт, взгляд изнутри, размышления о российском футболе. Эх, романтика! Начинает Саша, а цитата скажет о тексте лучше любого спойлера.

«Мам, купи форму Аршавина»: личная история любви

Отношения с РПЛ в личном блоге выясняет и Дима. Написал этот текст уже взрослый мужчина, а надиктовал – восьмилетний мальчик, которому в руки попал пульт от телевизора. Классный формат, но не единственный. Прожектор так разогнал блог Димы, что любители визуала найдут себе пост про ЖФК «Енисей », а любители истории – про Льва Яшина .

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Подписывайтесь на блоги новых авторов и делитесь в комментариях, чьи темы зацепили вас больше всего. Сколько же нетривиальной красоты заехало на Трибуну, вау!

Верим, что это только начало, и что «Прожектор» поможет раскрыть ваш потенциал. Дерзайте!

Фото: авторов; Gettyimages .