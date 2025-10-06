  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сын Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца. 17-летний Луи из «Пизы» вышел на замену в матче с «Болоньей»
2

Сын Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца. 17-летний Луи из «Пизы» вышел на замену в матче с «Болоньей»

Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в Серии А.

17-летний нападающий «Пизы» Луи Буффон вышел на замену на 77-й минуте матча 6-го тура против «Болоньи» (0:4).

Это случилось спустя почти 30 лет после дебюта Джанлуиджи Буффона в Серии А – голкипер впервые сыграл в ноябре 1995 года.

Буффон-младший провел три матча за юношескую сборную Чехии, гражданство которой имеет по линии матери. При этом он сохраняет право выступать за сборную Италии.

Как вам дерби?7789 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoЛуи Буффон
logoДжанлуиджи Буффон
logoБолонья
logoПиза
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука встретится с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
24сегодня, 19:25
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
414 минут назад
У «Атлетико» 13 очков после 8 туров – худший старт в Ла Лиге с сезона-11/12. У команды Симеоне всего три победы
7сегодня, 21:22
«Милан» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и ничья с «Ювентусом». Команда Аллегри пропустила один гол за это время
4сегодня, 21:17
Палестинская федерация сообщила, что израильтяне закидали ее офис газовыми и шумовыми гранатами: «Нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида. Призываем ввести санкции»
47сегодня, 21:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромлена «Севильей», «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой»
232сегодня, 20:57
«Наполи» лидирует в Серии А после 6-го тура с 15 очками. «Рома» – 2-я, «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 5-й
7сегодня, 20:51
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
сегодня, 20:50Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем», «Лион» уступил «Тулузе»
34сегодня, 20:43
Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» проиграла «Роме»
79сегодня, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Португалии. «Порту» и «Бенфика» Моуринью сыграли вничью – 0:0
54 минуты назад
Аллегри о 0:0 с «Ювентусом»: «Милан» набрал очко, но мог добиться большего. Возвращение в Турин было эмоциональным, благодарю болельщиков за теплый прием»
218 минут назад
Мбаппе забил «ПСЖ» на 85-й и принес ничью «Лиллю» в матче Лиги 1. Этан ушел из парижского клуба в 2024-м, как и его брат Килиан
130 минут назад
Тудор о 0:0 с «Миланом»: «Сложный матч против сильного соперника. Обе команды создавали моменты, ничья – справедливый результат»
545 минут назад
После проигрыша «Барсы» без поражений в топ-5 лиг идут только «Ювентус», «Аталанта», «Бавария» и «Боруссия». Немецкие клубы встретятся в следующем туре Бундеслиги
46 минут назад
Корнеев из «Твери» забил «Череповцу» со штрафного. У хавбека три мяча в последних пяти матчах
сегодня, 21:05Видео
«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1. Лангле получил две желтые в 1-м тайме
11сегодня, 20:56
«Черноморец» разгромил «Торпедо», пропустив первым – 4:1. Московский клуб на 17-м месте в Первой лиге
сегодня, 20:55Видео
У «Милана» 1 победа в 6 последних матчах с «Ювентусом»
2сегодня, 20:50
«ПСЖ» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), забили Мендеш и Мбаппе. У парижан 1 победа в 3 последних матчах Лиги 1
4сегодня, 20:39