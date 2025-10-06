Сын Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца. 17-летний Луи из «Пизы» вышел на замену в матче с «Болоньей»

Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в Серии А.

17-летний нападающий «Пизы» Луи Буффон вышел на замену на 77-й минуте матча 6-го тура против «Болоньи» (0:4).

Это случилось спустя почти 30 лет после дебюта Джанлуиджи Буффона в Серии А – голкипер впервые сыграл в ноябре 1995 года.

Буффон-младший провел три матча за юношескую сборную Чехии, гражданство которой имеет по линии матери. При этом он сохраняет право выступать за сборную Италии.