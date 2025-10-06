После проигрыша «Барсы» без поражений в топ-5 лиг идут только «Ювентус», «Аталанта», «Бавария» и «Боруссия». Немецкие клубы встретятся в следующем туре Бундеслиги
В топ-5 лиг остались лишь четыре команды без поражений.
В воскресенье в матче 8-го тура Ла Лиги «Барселона» уступила «Севилье» со счетом 1:4. Это первое поражение каталонской команды в текущем чемпионате.
Таким образом, только «Ювентус», «Аталанта», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд еще не проигрывали в своих чемпионатах в этом сезоне среди команд пяти главных лиг Европы (Испания, Англия, Италия, Германия и Франция).
«Бавария» и «Боруссия» сыграют друг с другом в следующем туре Бундеслиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
