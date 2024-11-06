В Чалова больше не верят: четыре гола и два «ассиста» – новый потолок в Греции от букмекеров

В Лиге Европы состоится важный матч в контексте борьбы за попадание в топ-24: «Манчестер Юнайтед» постарается прервать ничейную серию в еврокубке дома против ПАОКа. Греческий клуб отстает от «дьяволов» на два балла.

Скрытая интрига для российских болельщиков – выступление Федора Чалова. У экс-нападающего ЦСКА матчей против европейских грандов не было несколько лет. Как тут не вспомнить знаменитое победное противостояние с «Реалом» в 2020 году. Правда, сейчас все очень плохо – и по статистике, и по игре, и даже по коэффициентам от букмекеров…

Аналитики сильно ошиблись: Чалов не нашел себя в Греции, 11 голов – фантастика

До дебюта Федора в новой европейской лиге букмекеры видели результативность нападающего на уровне в 10-11 голов в первый сезон. Логика была относительно понятной: россиянин переходил основным атакующим игроком в клуб-чемпион, а большая часть соперников по лиге – существенно слабее.

Уже в октябре букмекеры начали менять мнение: индивидуальный тотал у Федора понизился до 8,5 голов. С тех пор Чалов скептиков не убедил – только подсыпал аргументов критикам: по-прежнему один гол и ни одной результативной передачи в матчах чемпионата.

Отнюдь не удивительно, что в ноябре букмекеры срезали тотал Чалова в два раза. Теперь не верят даже в пять (!) голов в чемпионате Греции… Поставить даже на столь скромный результат дают за 2.10, а ведь один мяч у нападающего уже все же есть. Тотал по «ассистам» провалился до 2,5. При этом на то, что Федор не сделает три голевые передачи дают вероятность выше 70%.

Вспоминать о том, что до начала сезона была открыта линия на Федора – лучшего бомбардира чемпионата Греции и рекордсмена по голам за один сезон в истории клуба, пожалуй, не будем.

Позитивных симптомов по игре нет: выпадает из состава, оценки низкие, xG соответствует результативности

К сожалению, сказать, что Федору просто не везет – нельзя. Российский нападающий переезжал в Грецию форвардом под стартовый состав, но сейчас такой уверенности и близко нет. В трех последних важных матчах россиянин с первых минут не выходил, игровое время существенно сократилось.

Оценки на сайтах WhoScored и SofaScore – далеко не самый объективный показатель, но по матчам в Лиге Европы Федор стоит 16-м из 19-ти в составе своего клуба по средним баллам за качество игры.

Не получится найти позитив и по xG: в Греции форварду насчитали 1,41 за восемь матчей – соответствует одному голу.

По ожидаемым «ассистам» до одного еще далековато – 0,30.

Гол на «Олд Траффорд» – чудо?

ПАОК – явный аутсайдер в матче четвертого тура Лиги Европы. На мотивированный «Манчестер Юнайтед» под руководством пока еще Руда ван Нистелроя предлагают ставить всего за 1.28.

Очевидно, что в такой игре гол греков совсем не очевиден: коэффициент даже на один мяч держится в диапазоне 1.75-1.80. Конкретно мяч от Чалова оценен за 4.75. Федор – один из фаворитов на гол в своей команде, но плохая новость в том, что по предматчевым раскладам россиянина с первых минут на поле не ждут – ожидается выбор Рэзвана Луческу в пользу конкурента – Брэндона Томаса.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP; x.com/PAOK_FC