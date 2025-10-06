  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Корнеев из «Твери» забил «Череповцу» со штрафного. У хавбека три мяча в последних пяти матчах
Видео
0

Корнеев из «Твери» забил «Череповцу» со штрафного. У хавбека три мяча в последних пяти матчах

Владислав Корнеев забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.

«Тверь» сыграла вничью с «Череповцом» в 26-м туре группы 2 соревнования (1:1). На 3-й минуте команда пропустила от Давида Березова, на 79-й Владислав Корнеев сравнял счет после удара со штрафного. Это третий мяч Корнеева в последних пяти матчах за тверской клуб.

После 26 туров группы 2 Второй лиги Б «Тверь» идет 6-й в таблице, «Череповец» находится на 12-й строчке. В следующем матче клуб из Твери 12 октября сыграет в гостях с «Чертаново», череповчане в тот же день примут владимирское «Торпедо».

Как вам дерби?7766 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
logoФК Тверь
logoВторая лига Б
logoЧереповец
Владислав Корнеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
411 минут назад
У «Атлетико» 13 очков после 8 туров – худший старт в Ла Лиге с сезона-11/12. У команды Симеоне всего три победы
758 минут назад
«Милан» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и ничья с «Ювентусом». Команда Аллегри пропустила один гол за это время
4сегодня, 21:17
Палестинская федерация сообщила, что израильтяне закидали ее офис газовыми и шумовыми гранатами: «Нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида. Призываем ввести санкции»
46сегодня, 21:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромлена «Севильей», «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой»
232сегодня, 20:57
«Наполи» лидирует в Серии А после 6-го тура с 15 очками. «Рома» – 2-я, «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 5-й
7сегодня, 20:51
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
сегодня, 20:50Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем», «Лион» уступил «Тулузе»
34сегодня, 20:43
Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» проиграла «Роме»
79сегодня, 20:43
«Ювентус» и «Милан» голов не забили – 0:0. Пулишич не реализовал пенальти
88сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Португалии. «Порту» и «Бенфика» Моуринью сыграли вничью – 0:0
51 минуту назад
Аллегри о 0:0 с «Ювентусом»: «Милан» набрал очко, но мог добиться большего. Возвращение в Турин было эмоциональным, благодарю болельщиков за теплый прием»
215 минут назад
Мбаппе забил «ПСЖ» на 85-й и принес ничью «Лиллю» в матче Лиги 1. Этан ушел из парижского клуба в 2024-м, как и его брат Килиан
127 минут назад
Тудор о 0:0 с «Миланом»: «Сложный матч против сильного соперника. Обе команды создавали моменты, ничья – справедливый результат»
542 минуты назад
После проигрыша «Барсы» без поражений в топ-5 лиг идут только «Ювентус», «Аталанта», «Бавария» и «Боруссия». Немецкие клубы встретятся в следующем туре Бундеслиги
43 минуты назад
Сын Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца. 17-летний Луи из «Пизы» вышел на замену в матче с «Болоньей»
2сегодня, 21:06
«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1. Лангле получил две желтые в 1-м тайме
11сегодня, 20:56
«Черноморец» разгромил «Торпедо», пропустив первым – 4:1. Московский клуб на 17-м месте в Первой лиге
сегодня, 20:55Видео
У «Милана» 1 победа в 6 последних матчах с «Ювентусом»
2сегодня, 20:50
«ПСЖ» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), забили Мендеш и Мбаппе. У парижан 1 победа в 3 последних матчах Лиги 1
4сегодня, 20:39