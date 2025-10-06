Корнеев из «Твери» забил «Череповцу» со штрафного. У хавбека три мяча в последних пяти матчах
Владислав Корнеев забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.
«Тверь» сыграла вничью с «Череповцом» в 26-м туре группы 2 соревнования (1:1). На 3-й минуте команда пропустила от Давида Березова, на 79-й Владислав Корнеев сравнял счет после удара со штрафного. Это третий мяч Корнеева в последних пяти матчах за тверской клуб.
После 26 туров группы 2 Второй лиги Б «Тверь» идет 6-й в таблице, «Череповец» находится на 12-й строчке. В следующем матче клуб из Твери 12 октября сыграет в гостях с «Чертаново», череповчане в тот же день примут владимирское «Торпедо».
