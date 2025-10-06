Тудор о 0:0 с «Миланом»: «Сложный матч против сильного соперника. Обе команды создавали моменты, ничья – справедливый результат»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвел итоги игры с «Миланом».

Матч 6-го тура Серии А завершился ничьей со счетом 0:0.

«Это был такой матч, какой мы и ожидали: сложный, против сильной команды. Мы хотели победить, обе команды создавали моменты, и ничья – справедливый результат.

Йылдыз , Консейсау и Дэвид устали – они очень много играли. Мы хотели привнести в игру больше энергии».

О Бремере

«Он почувствовал некоторый дискомфорт, и мы не захотели им рисковать. После перерыва на матчи сборных он будет в порядке», – сказал Тудор .