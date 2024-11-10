Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева примет «Олимпиакос». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 21:30 мск
В 11-м туре греческой Суперлиги ПАОК сыграет с соседом по таблице.
Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе’’ – комментаторы Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
ПАОК идет на 3-м месте, «Олимпиакос» – 4-й. В случае победы команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева станет единоличным лидером турнира.
Опубликовано: Sports
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