Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева примет «Олимпиакос». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 21:30 мск

В 11-м туре греческой Суперлиги ПАОК сыграет с соседом по таблице.

Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе’’ – комментаторы Эльвин Керимов и Вадим Лукомский. ПАОК идет на 3-м месте, «Олимпиакос» – 4-й. В случае победы команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева станет единоличным лидером турнира.