Мостовой о Бонгонда: «Его загубил посторонний человек – как его звали, Абаскаль? Станкович сразу разобрался, что это хороший футболист»
Александр Мостовой высказался об игре Тео Бонгонда в нынешнем сезоне.
Полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче с «Акроном» (4:0) в 15-м туре Мир РПЛ – он забил в 3-м матче лиги подряд.
«Бонгонда же загубил тот посторонний человек, который был в «Спартаке» два года. Как его звали? Абаскаль? Бонгонда же при нем посадили в запас, хотя он в первых играх показал, что является сильным футболистом.
С его скоростью и левой ногой он выделялся. А потом что-то было не то. Может, потом его начали учить не по-футбольному.
А Станкович сразу разобрался, что это хороший футболист. С первых игр включил в состав», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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