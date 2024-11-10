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Мостовой о Бонгонда: «Его загубил посторонний человек – как его звали, Абаскаль? Станкович сразу разобрался, что это хороший футболист»

Александр Мостовой высказался об игре Тео Бонгонда в нынешнем сезоне.

Полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче с «Акроном» (4:0) в 15-м туре Мир РПЛ – он забил в 3-м матче лиги подряд.

«Бонгонда же загубил тот посторонний человек, который был в «Спартаке» два года. Как его звали? Абаскаль? Бонгонда же при нем посадили в запас, хотя он в первых играх показал, что является сильным футболистом.

С его скоростью и левой ногой он выделялся. А потом что-то было не то. Может, потом его начали учить не по-футбольному.

А Станкович сразу разобрался, что это хороший футболист. С первых игр включил в состав», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoТео Бонгонда
logoЧемпионат.com
logoГильермо Абаскаль
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