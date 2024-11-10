Лучший матч «Спартака» Станковича. Получалось вообще все

Чернявский кайфует.

Было легко предугадать, что «Спартаку» с «Акроном» будет удобно. Тольяттинцы не выстраивают автобус и всегда действуют агрессивно, а здесь еще и фактор заряженного Артема Дзюбы в нападении – как им не бежать вперед?

Правда, один ход Деяна Станковича перед матчем смутил: Данил Пруцев – один из героев дерби и автор двух голевых – снова в запасе, вместо него вышел Кристофер Мартинс, он только-только после травмы.

Казалось, решение как минимум странное. Только коллега Александр Дорский вступился за Станковича: «Конкретно под «Акрон» выбор в пользу Мартинса более-менее понятен. Во-первых, «Акрон» не всегда доигрывает второй темп, здесь Мартинс однозначно лучше Пруцева. Во-вторых, «Акрон» очень плох на стандартах у своих ворот, в этом Мартинс тоже однозначно лучше Пруцева».

Радовало, что поражение от «Ростова» в Кубке не перевернуло сознание Станковича и не вынудило на новые эксперименты: понятная схема 4-3-3, никаких сюрпризов. Даже Алексис Дуарте наконец-то начал существовать и впервые вышел в старте в РПЛ.

Да и игра у «Спартака» пошла сразу: тотальное владение на старте (80/20), большая активность атаки, убойный момент на 18-й минуте (Мартинс с передачи Маркиньоса попал в перекладину).

Даже удивительно, что «Спартак» забил только на 28-й, но такую красоту можно было и подождать. Фантастическая вертикальная комбинация Наиль Умяров – Мартинс – Манфред Угальде – Бонгонда – откуда-то из космоса. И эффектный, уверенный гол африканского вингера – уже третий матч подряд.

Наконец-то его прорвало. У Тео было ооочень много моментов в начале сезона, но совсем не клеилось с реализацией. Главное, чтобы теперь не получилось, как при Гильермо Абаскале в 2023-м. Тогда после трех голов в трех матчах подряд Бонгонда успокоился и сбавил.

Для второго гола в первом тайме Тео не хватило пуза. Он бил животом, но вратарь Сергей Волков потащил удар на линии. Здесь явно была нужна другая амортизация – Виллиан Жозе в начале сезона в такой ситуации точно бы не простил.

А если серьезно, после первого тайма было крепкое ощущение, что «Спартак» забьет еще – и даже не один.

Так и случилось.

Красивый гол Бонгонда, шикарные ассисты Мартинса, великолепная реализация Угальде и мастерская хитрость Эсекиэля Барко – хайлайты этого матча любой болельщик «Спартака» должен пересмотреть хотя бы пару раз. И признать, что с Мартинсом тренер не ошибся.

По этому матчу не нужно делать глобальные выводы, но важно отметить: в идеальных условиях «Спартак» не растерялся и выдал топ-перформанс.

И это хорошая разминка перед «Локомотивом», где тоже будут давать играть, но покажут совсем другой уровень сопротивления.

Если получится, можно будет осторожно говорить, что Станкович постепенно что-то нащупал.

Пока кажется, что «Спартак» пусть и медленно, но прогрессирует.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов