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«Челси» завершил тур в топ-3 АПЛ впервые с конца сезона-2021/22. Тогда финишировали третьими

«Челси» впервые за 2 с лишним года закрепился в тройке турнирной таблицы АПЛ.

В 11-м туре команда Энцо Марески сыграла вничью с «Арсеналом» на своем поле (1:1).

«Синие» набрали 19 очков и располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Сити» на 4 очка и от «Ливерпуля» на 9.

«Челси» завершил тур в топ-3 таблицы Премьер-лиги впервые с заключительного тура сезона-2021/22, когда команда финишировала в чемпионате на третьей строчке вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoАрсенал
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