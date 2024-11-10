«Челси» завершил тур в топ-3 АПЛ впервые с конца сезона-2021/22. Тогда финишировали третьими

«Челси» впервые за 2 с лишним года закрепился в тройке турнирной таблицы АПЛ.

В 11-м туре команда Энцо Марески сыграла вничью с «Арсеналом » на своем поле (1:1).

«Синие» набрали 19 очков и располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Сити» на 4 очка и от «Ливерпуля » на 9.

«Челси » завершил тур в топ-3 таблицы Премьер-лиги впервые с заключительного тура сезона-2021/22, когда команда финишировала в чемпионате на третьей строчке вслед за «Манчестер Сити » и «Ливерпулем».