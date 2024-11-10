«Челси» завершил тур в топ-3 АПЛ впервые с конца сезона-2021/22. Тогда финишировали третьими
«Челси» впервые за 2 с лишним года закрепился в тройке турнирной таблицы АПЛ.
В 11-м туре команда Энцо Марески сыграла вничью с «Арсеналом» на своем поле (1:1).
«Синие» набрали 19 очков и располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Сити» на 4 очка и от «Ливерпуля» на 9.
«Челси» завершил тур в топ-3 таблицы Премьер-лиги впервые с заключительного тура сезона-2021/22, когда команда финишировала в чемпионате на третьей строчке вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости