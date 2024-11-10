«Челси» не обыгрывает «Арсенал» с августа 2021-го. У «канониров» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних личных встречах

«Челси» более 3 лет не удается обыграть «Арсенал».

Сегодня команды сыграли вничью (1:1) в матче 11-го тура АПЛ.

«Арсенал » обыгрывал «Челси » в 4 из 6 последних встреч, еще два матча завершились вничью. Последний раз «синие» одерживали победу 22 августа 2021 года – тогда выиграли со счетом 2:0 в рамках АПЛ .