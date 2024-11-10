«Челси» не обыгрывает «Арсенал» с августа 2021-го. У «канониров» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних личных встречах
«Челси» более 3 лет не удается обыграть «Арсенал».
Сегодня команды сыграли вничью (1:1) в матче 11-го тура АПЛ.
«Арсенал» обыгрывал «Челси» в 4 из 6 последних встреч, еще два матча завершились вничью. Последний раз «синие» одерживали победу 22 августа 2021 года – тогда выиграли со счетом 2:0 в рамках АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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