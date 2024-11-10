Мареска об 1:1 с «Арсеналом»: «Все понравилось в «Челси», абсолютно. Сейчас нам важна именно игра, и она была хорошей. Хотим действовать смело против любой команды»
Об игре
«Мне все понравилось, абсолютно. Игра была хорошей. Мы отлично знаем их и довольно неплохо с ними справлялись. Для нас в данный момент важна именно игра, и она была хорошей. Теперь можем отдохнуть и потом снова выйти на поле.
Педру [Нету] отыграл очень хорошо, как и все остальные. Мы играли так, как хотели: смело, всегда старались выходить из обороны через пас. С тех пор, как я пришел, Кайседо проявляет себя как настоящий профессионал и играет фантастически».
О позднем моменте «Арсенала»
«Лайнсмен поднял флажок, так что там был офсайд. В защите мы сыграли очень хорошо, за исключением пропущенного гола, но в остальном все было хорошо. Это то, как мы хотим действовать. Мы стараемся играть лицом к лицу с любой командой. Мы – «Челси», и важно донести это до всех. Некоторые тренеры работают в клубах уже пять или девять лет, поэтому мы пока позади них», – сказал главный тренер «Челси».
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