«Бавария» обратилась к «Шахтеру» с просьбой о снижении цен билетов на матч ЛЧ на фоне недовольства фанатов. Украинский клуб выразил «готовность искать решение проблемы»

«Бавария» попросила «Шахтер» снизить цены на билеты на матч ЛЧ.

Во время субботнего матча Бундеслиги против «Санкт-Паули» (1:0) фанаты мюнхенцев вывесили баннеры против «Шахтера » и цен на билеты матча ЛЧ: «Почему мы должны платить 52 евро? К черту УЕФА! Почему «Бавария » принимает мошенничество?»

Команды проведут в Гельзенкирхене матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов. «Шахтер» требует от фанатов «Баварии» 105 евро за сидячее место и 52 евро за стоячее. На предыдущих домашних играх цены на билеты были значительно ниже. Изначально фанаты мюнхенского клуба отправили 55 тысяч заявок на билеты на матч. Однако, как стало известно в прошлый понедельник, заявок осталось лишь 19 тысяч, 36 тысяч отменили . Фанатская группировка Südkurve München призвала бойкотировать игру.

Как сообщает Spox со ссылкой на Bild, руководство «Баварии» понимает недовольство своих фанатов и уже обратилось к коллегам из украинского клуба с просьбой установить более справедливые цены на билеты. Пока не удалось достичь каких-либо результатов, но благодаря хорошим личным отношениям между руководителями решение кажется возможным.

«Шахтер», в свою очередь, заявил, что не получал никаких обращений со стороны мюнхенцев.

«Мы еще не получали официальных комментариев от «Баварии» относительно цен на билеты.

Тем не менее мы выражаем готовность искать решение этой проблемы, учитывая интересы всех футбольных болельщиков», – прокомментировали ситуацию в клубе.