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  • Акинфеев про 2:1 с «Крыльями»: «Конструктивного и яркого футбола не было, ЦСКА переигрывали в 1-м тайме. Сейчас не до красивой игры – когда все идет комом, лучше заработать 3 очка»
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Акинфеев про 2:1 с «Крыльями»: «Конструктивного и яркого футбола не было, ЦСКА переигрывали в 1-м тайме. Сейчас не до красивой игры – когда все идет комом, лучше заработать 3 очка»

Игорь Акинфеев высказался о победе ЦСКА над «Крыльями Советов».

Армейцы на выезде обыграли самарцев (2:1) в матче 15‑го тура Мир РПЛ. Акинфеев был признан лучшим игроком встречи.

– Как вам все еще удается играть на таком уровне и держать себя в форме?

– На самом деле легко, если относишься правильно к футболу. Сейчас не буду философствовать и рассуждать про правильное питание и все остальное. Просто если ты любишь футбол, то футбол вознаграждает тебя.

Конечно, не без ошибок все это происходит. Рано или поздно награда сверху всегда приходит. Я с детства любил футбол и по сей день люблю. Секрет один.

– Самарская земля всегда положительные эмоции вызывает?

– Я только что нашим ребятам из медиагруппы сказал, что в Самаре всегда хорошая атмосфера. Единственное, конечно, сегодня не так много зрителей было, а так приезжать сюда одно удовольствие. Еще удовольствие в том, что мы попали в погоду, было плюс семь, мы могли двигаться и играть, не было холода.

Я всегда рад приезжать не только в Самару, но и в любой другой регион и город. Есть красавцы‑стадионы, поля выдерживают, саму атмосферу чуть получше хочется, но и те, кто приходят на стадион, тоже должны получать радость.

– Насколько важно было прервать неудачную серию?

– Больше всегда важны три очка. По большому счету конструктивного и яркого футбола сегодня не было. Если быть объективным, «Крылья» переигрывали нас в первом тайме, но в конце нам удалось забить гол со стандарта.

Во втором тайме «Крылья» тоже давили, мы пропустили. Хорошо, что вырвали победу. Сейчас не до красивой игры. Да, болельщикам хочется видеть красивую игру, но когда у тебя все идет комом, то лучше выиграть 2:1, но заработать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу.

Момент с голом в наши ворота? Такой эпизод отрабатывается на тренировках, но вмешался рикошет. Если бы не было рикошета, не было бы и гола, – сказал голкипер ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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