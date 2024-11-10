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Кубарси попросил «Барсу» найти маску и провел в ней тренировку перед матчем с «Сосьедадом». Участие защитника в игре зависит от решения Флика и врача

Пау Кубарси намерен сыграть с «Реал Сосьедад» в защитной маске для лица.

17-летнему защитнику «Барселоны» наложили 10 швов на щеку после того, как в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) защитник сербского клуба Урош Спайич попал Пау Кубарси шипами в лицо.

Как сообщалось ранее, испанец не хочет пропускать сегодняшний матч с «Сосьедадом» в Ла Лиге, поэтому попросил «Барсу» найти ему маску, которая позволит ему играть, сводя к минимуму опасность повторного открытия раны.

После этого игрока направили в один из лучших медицинских центров города, где он посетил специалиста, чтобы подобрать маску, которая хорошо сидит, минимизирует возможные риск, не беспокоит рану на лице, а также не препятствует видимости.

Вчера защитник провел в маске общую тренировку с командой. После нее главный тренер Ханси Флик, проконсультировавшись с врачом, должен был принять решение, отправится ли игрок на выездной матч.

Фото: инстаграм «Барселоны» 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoтравмы
logoХанс-Дитер Флик
logoЗдоровье
logoПау Кубарси
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