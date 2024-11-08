Кубарси хочет сыграть против «Сосьедада», несмотря на 10 швов на щеке. Флик не намерен рисковать
Пау Кубарси готов сыграть против «Реал Сосьедад».
17-летнему защитнику «Барселоны» наложили 10 швов на щеку после того, как в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) защитник сербского клуба Урош Спайич попал Пау Кубарси шипами в лицо.
Как пишет Marca, футболист каталонского клуба хочет принять участие в игре Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
Однако главный тренер команды Ханси Флик намерен осторожно отнестись к этому вопросу, чтобы не допустить риска расхождения швов. Участие футболиста в матче по-прежнему находится под вопросом.
Кубарси провел 12 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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