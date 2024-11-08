Кубарси хочет сыграть против «Сосьедада», несмотря на 10 швов на щеке. Флик не намерен рисковать

Пау Кубарси готов сыграть против «Реал Сосьедад».

17-летнему защитнику «Барселоны» наложили 10 швов на щеку после того, как в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) защитник сербского клуба Урош Спайич попал Пау Кубарси шипами в лицо.

Как пишет Marca, футболист каталонского клуба хочет принять участие в игре Ла Лиги против «Реал Сосьедад ».

Однако главный тренер команды Ханси Флик намерен осторожно отнестись к этому вопросу, чтобы не допустить риска расхождения швов. Участие футболиста в матче по-прежнему находится под вопросом.

Кубарси провел 12 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги.