Кубарси про 10 швов на щеке после игры с «Црвеной Звездой» в ЛЧ: «Все ради эмблемы «Барсы». Я вернусь»
Пау Кубарси дал комментарий о травме, полученной в игре с «Црвеной Звездой» в ЛЧ.
Защитник «Барселоны» получил травму на 63-й минуте выездной игры с «Црвеной Звездой» (5:2). Защитник сербского клуба Урош Спайич попал Кубарси шипами в лицо.
Пау пришлось уйти с поля со льдом на щеке, его заменил Серджи Домингес. В раздевалке Кубарси наложили 10 швов.
Испанец прокомментировал полученную травму в соцсетях.
«Все ради «Барселоны». Все ради этой эмблемы. Я вернусь», – написал защитник каталонского клуба.
Фото: x.com/cubarsi_oficial
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Пау Кубарси
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