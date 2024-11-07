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Кубарси про 10 швов на щеке после игры с «Црвеной Звездой» в ЛЧ: «Все ради эмблемы «Барсы». Я вернусь»

Пау Кубарси дал комментарий о травме, полученной в игре с «Црвеной Звездой» в ЛЧ.

Защитник «Барселоны» получил травму на 63-й минуте выездной игры с «Црвеной Звездой» (5:2). Защитник сербского клуба Урош Спайич попал Кубарси шипами в лицо. 

Пау пришлось уйти с поля со льдом на щеке, его заменил Серджи Домингес. В раздевалке Кубарси наложили 10 швов.

Испанец прокомментировал полученную травму в соцсетях. 

«Все ради «Барселоны». Все ради этой эмблемы. Я вернусь», – написал защитник каталонского клуба. 

Фото: x.com/cubarsi_oficial

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Пау Кубарси
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