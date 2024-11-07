Кубарси про 10 швов на щеке после игры с «Црвеной Звездой» в ЛЧ: «Все ради эмблемы «Барсы». Я вернусь»

Пау Кубарси дал комментарий о травме, полученной в игре с «Црвеной Звездой» в ЛЧ.

Защитник «Барселоны» получил травму на 63-й минуте выездной игры с «Црвеной Звездой » (5:2). Защитник сербского клуба Урош Спайич попал Кубарси шипами в лицо.

Пау пришлось уйти с поля со льдом на щеке, его заменил Серджи Домингес. В раздевалке Кубарси наложили 10 швов .

Испанец прокомментировал полученную травму в соцсетях.

«Все ради «Барселоны». Все ради этой эмблемы. Я вернусь», – написал защитник каталонского клуба.

Фото: x.com/cubarsi_oficial