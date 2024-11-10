«Атланта» Миранчука вышла в 1/4 финала Кубка МЛС впервые за 5 лет. В 2018-м клуб выиграл трофей
«Атланта Юнайтед» вышла в 1/4 финала Кубка МЛС впервые за 5 лет.
В 2019 году команда дошла до полуфинала турнира, годом ранее «Атланта» выиграла трофей.
В 1/4 финала текущего розыгрыша «Атланта», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук, встретится в гостях с «Орландо Сити» в одном матче.
Сегодня «Атланта» победила в решающем матче «Интер Майами» (3:2) и выиграла серию первого раунда со счетом 2-1.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости