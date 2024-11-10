«Атланта» Миранчука вышла в 1/4 финала Кубка МЛС впервые за 5 лет. В 2018-м клуб выиграл трофей

«Атланта Юнайтед» вышла в 1/4 финала Кубка МЛС впервые за 5 лет.

В 2019 году команда дошла до полуфинала турнира, годом ранее «Атланта» выиграла трофей.

В 1/4 финала текущего розыгрыша «Атланта », за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук , встретится в гостях с «Орландо Сити» в одном матче.

Сегодня «Атланта» победила в решающем матче «Интер Майами» (3:2) и выиграла серию первого раунда со счетом 2-1.