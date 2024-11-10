40-летний вратарь «Атланты» Гьюзан сделал 7 сэйвов в матче с «Интер Майами» Месси (3:2)
Брэд Гьюзан сделал 7 сэйвов в матче с «Интер Майами» (3:2).
Вратарь «Атланты Юнайтед» отличился в третьей игре 1-го раунда Кубка МЛС (2-1 в серии).
Всего в 36 матчах сезона с учетом регулярного чемпионата 40-летний американец 7 раз сыграл на ноль, пропуская в среднем 1,42 гола за игру.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
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