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40-летний вратарь «Атланты» Гьюзан сделал 7 сэйвов в матче с «Интер Майами» Месси (3:2)

Брэд Гьюзан сделал 7 сэйвов в матче с «Интер Майами» (3:2).

Вратарь «Атланты Юнайтед» отличился в третьей игре 1-го раунда Кубка МЛС (2-1 в серии).

Всего в 36 матчах сезона с учетом регулярного чемпионата 40-летний американец 7 раз сыграл на ноль, пропуская в среднем 1,42 гола за игру.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
logoМЛС
logoБрэд Гьюзан
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
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