Семин о «Динамо»: «Один из конкурентов «Краснодара» и «Зенита», для этого есть все возможности. Тренерский штаб поправит дела»
– «Динамо» обязательно нужно побеждать, иначе будет сложно включиться в гонку за лидерство. У команды для этого есть все возможности.
«Динамо», на мой взгляд, все равно один из конкурентов и «Краснодару», и «Зениту».
– Что делать с игрой в обороне?
– Они больше делают акцент на атакующие действия, забывают возвращаться назад. Тренерский штаб поправит все эти вопросы.
– С теми, кто есть в составе, это реально сделать без покупок?
– Конечно. В «Динамо» квалифицированные игроки и тренеры, они поправят все свои дела, – сказал экс-тренер «Динамо» и сборной России.
После 14 туров «Динамо» с 27 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. На счету лидирующего «Краснодара» 36 очков, далее идет «Зенит» с 33 баллами, на 3-м месте располагается «Локомотив», набравший 31 очко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий