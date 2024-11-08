Семин о «Динамо»: «Один из конкурентов «Краснодара» и «Зенита», для этого есть все возможности. Тренерский штаб поправит дела»

Юрий Семин поделился ожиданиями от игры «Динамо» с «Пари НН» в 15-м туре Мир РПЛ.

– «Динамо» обязательно нужно побеждать, иначе будет сложно включиться в гонку за лидерство. У команды для этого есть все возможности.

«Динамо», на мой взгляд, все равно один из конкурентов и «Краснодару », и «Зениту ».

– Что делать с игрой в обороне?

– Они больше делают акцент на атакующие действия, забывают возвращаться назад. Тренерский штаб поправит все эти вопросы.

– С теми, кто есть в составе, это реально сделать без покупок?

– Конечно. В «Динамо» квалифицированные игроки и тренеры, они поправят все свои дела, – сказал экс-тренер «Динамо» и сборной России.

После 14 туров «Динамо » с 27 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ . На счету лидирующего «Краснодара» 36 очков, далее идет «Зенит» с 33 баллами, на 3-м месте располагается «Локомотив», набравший 31 очко.