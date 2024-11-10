Меньше полпроцента! Такой была вероятность 4 поражений «Сити» подряд

Ужасные две недели.

«Манчестер Сити» страдает – четыре подряд поражения во всех турнирах. Кто этого ждал? Уж точно не букмекеры.

Вероятность победы «Брайтона» упала на 19% – вот тогда он и забил «Сити»

При всех трудностях «Сити» считался явным фаворитом – давали 57% вероятности победы (коэффициент 1.74) против всего 23% (это 4.30) у «Брайтона».

И кто бы мог подумать, что вероятность успеха хозяев рухнет еще в пять раз, но сбудется!

«Сити» открыл счет в середине первого тайма – Эрлинг Холанд забил за 1.90. До 78-й минуты для чемпиона сохранялся победный счет. Победа «Брайтона» к тому времени оценивалась всего в 4% (коэффициент 23.00). Но за следующие пять минут «Сити» повалился: Жоао Педро сначала забил сам, а затем ассистировал Мэттью О’Райли. В итоге – 2:1, победа «Брайтона».

Вероятность победы хозяев рушилась с 23% до 4%, а после 1:1 взлетела до 15%. Дальше случился победный гол. Незабываемый камбэк для «Брайтона».

Четыре поражения подряд – с вероятностью менее полпроцента

Последние две недели фанаты «Сити» лишь грустят – что ни матч, то поражение. Началось с 1:2 в Кубке лиги от «Тоттенхэма», продолжилось с тем же счетом от «Борнмута» в АПЛ, затем был разгром 1:4 от «Спортинга» в ЛЧ, теперь – 1:2 с «Брайтоном».

В тренерской карьере Пепа Гвардиолы такого вообще никогда не случалось (в игровое время). А «Сити» угодил в такую серию последний раз в 2006 году еще со Стюартом Пирсом.

Наименее ожидаемым было поражение от «Борнмута» (всего 14% вероятности), такой исход со «Спортингом» и «Брайтоном» тоже едва предполагался (23%), да и с «Тоттенхэмом» существовала не такая уж большая вероятность (29%).

Представьте человека, который сконструировал бы экспресс из четырех поражений «Сити» в этих матчах. Получился бы коэффициент 424.828. Что там с процентами вероятности? 0,24%! Тем не менее это произошло.

Расписание у парней Пепа – кошмар почти до конца года

Календарь «Сити» не щадит. Как только команда вернется с международной паузы, угодит дома сразу на «Тоттенхэм» в АПЛ, а дальше будет непредсказуемый «Фейеноорд» в ЛЧ. Затем – «Ливерпуль» в гостях, очень крепкий «Ноттингем Форест» дома и «Кристал Пэлас» на выезде. После чего – «Ювентус» в гостях в ЛЧ и домашнее дерби с «МЮ». За три недели – семь тяжелых матчей.

А после этой суперсерии – еще и выезд в Бирмингем к «Астон Вилле». Вот так повезло.

Но букмекеры вполне верят в «Сити» – сразу 64% на победу над «Тоттенхэмом», абсолютно равные шансы против «Ливерпуля» на «Энфилде». И 84% против «Фейеноорда».

Но котировки на чемпионство в Англии потихоньку сдвигаются не в пользу команды Пепа. Если начинал «Сити» главным фаворитом (2.30), то после 10-го тура шел вровень с «Ливерпулем» (по 2.70). По окончании 11-го расклады точно будут в пользу соперника. А в таблице «Сити» предстоит отыгрывать пять очков, если «Ливерпуль» выиграет у «Астон Виллы».

Кажется, международная пауза наступит очень вовремя.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Mike Hewitt, Bryn Lennon