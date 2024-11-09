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  • Личка о 1-м круге: «Внутренняя мечта была сделать 10 побед – увы, одной не хватает. Но «Динамо» брало 2 очка за игру в среднем – это неплохо»
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Личка о 1-м круге: «Внутренняя мечта была сделать 10 побед – увы, одной не хватает. Но «Динамо» брало 2 очка за игру в среднем – это неплохо»

Марцел Личка рад, что «Динамо» обыграло «Пари НН» (3:1).

– Мы сыграли 15 игр в чемпионате. Внутренняя мечта была сделать десять побед. Увы, не хватает одной. Но, с другой стороны, нужно сказать, что в среднем брали два очка за игру. Это неплохо. Человек всегда хочет большего, но я рад, что игра закончилась в нашу пользу.

Попробовали сегодня играть в два нападающих, можно сказать, что по схеме 4-4-2, но играли больше асимметрически. Карраскаль был «десяткой». Были хорошие моменты, под конец игры хотели держать мяч, но вышло, что на своей половине, а не на чужой. Слава богу, ничего не случилось. Рад за Чавеса, что он забил гол. Сейчас с улыбкой на лице и более спокойным будет после игры.

– Что вы сказали в перерыве? Мяч стал ходить быстрее.

– Я согласен, что 30–35 минут правда ходил быстро мяч. Но потом старались играть назад, сами создали давление. В перерыве сказал, чтобы продолжали играть в футбол. Задача на матч была играть в короткий пас. Если мы будем играть в футбол, то придет результат. А если будем думать о результате, то будут проблемы. Уверен, при хорошем футболе у нас все получится, но только при нем.

– Забили и сразу пропустили. Так уже не в первый раз. Это потеря концентрации?

– Соперник быстро реагировал. Но нужно сказать, что Боселли мне очень нравится, он быстрый и юркий. Касание у него прекрасное, он заходил в штрафную и не боялся. То, что я просил от Муми и Мехди, они тоже это делали, заходили в штрафную. Защитнику всегда тяжело играть в такой ситуации, потому что есть риск пенальти. Всегда говорю, что игрока нужно вытягивать в сторону ворот, – отметил главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoПари НН
logoЛуис Чавес
logoХорхе Карраскаль
logoМатч ТВ
logoМуми Нгамале
logoХуан Мануэль Боселли
logoМарцел Личка
logoЭль-Мехди Маухуб
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