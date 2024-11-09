  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Стажировка Мостового в «Динамо» завершена: «Она была рассчитана на микроцикл подготовки к «Пари НН»
11

Стажировка Мостового в «Динамо» завершена: «Она была рассчитана на микроцикл подготовки к «Пари НН»

В «Динамо» сообщили, что стажировка Александра Мостового подошла к концу.

«Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что ее можно считать завершенной. Это был запрос от академии РФС, где он проходит обучение.

Руководство академии обратилось к нам, а «Динамо» редко отказывает в стажировках», – сказал гендиректор Павел Пивоваров.

«Динамо» сегодня обыграло «Пари НН» со счетом 3:1. В двух предыдущих матчах московская команда выиграть не смогла.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
Павел Пивоваров
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Широков о Мостовом: «Царь периодически несет ахинею. Приелось: Абаскаль – говно, Станкович – топ, нефутбольные люди не интересуют. Может, не надо ему тренировать»
70сегодня, 10:05
Мостовой не дает советов Личке на стажировке в «Динамо»: «Наша задача — наблюдать, общаться, получать удовольствие и не мешать» 
18сегодня, 01:47
Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички в «Динамо»: «Гусев меня всегда боялся. Как раз играли в падел с Роланом – я же основатель этого спорта в России»
116вчера, 11:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джуд Беллингем: «Горжусь Винисиусом, его поведением на поле. Он лидер «Реала» и неудержим, когда играет как сегодня»
513 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Астон Виллы», «Ман Сити» уступил «Брайтону», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
33229 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» забил 4 гола «Осасуне», «Севилья» против «Леганеса», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
17630 минут назадLive
«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 10 туров, отрыв от «Лейпцига» вырос до 5 очков, от «Байера» – до 9, от «Боруссии» Дортмунд – до 10
534 минуты назад
Гвардиола потерпел 4 поражения подряд в игровое время впервые в тренерской карьере
4344 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Торино», «Милан» сыграл 3:3 с «Кальяри»
5445 минут назадLive
Родри о церемонии «Золотого мяча»: «Особенный момент, часть зрителей выкрикивала имя Винисиуса. Когда Веа назвал меня, я не мог поверить в это»
2053 минуты назад
Фанаты «Брайтона» пели Гвардиоле: «К утру тебя уволят»
4355 минут назад
«Ман Сити» проиграл 4 матча подряд впервые с 2006 года
165сегодня, 19:29
«Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» – 2:1. Холанд открыл счет, Жоао Педро забил на 78-й, О’Райли – на 83-й
51сегодня, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о 4 поражениях подряд: «Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые. Сегодня «Сити» не смог поддерживать интенсивность»
43 секунды назад
«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Салах, Нуньес, Диас играют. Онлайн-трансляция
230 минут назадLive
«Анжер» – «ПСЖ». 0:2 – Ли Кан Ин сделал дубль, забив на 17-й и 20-й. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Реднапп о поражении «Сити»: «2-й тайм – один из худших в исполнении команд Гвардиолы, это было жалко. После замен «Брайтона» только они могли победить»
418 минут назад
«Ювентус» – «Торино». 1:0 – Веа забил на 18-й. Онлайн-трансляция
625 минут назадLive
Гафин о Мостовом: «Его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на матчи «Динамо». Он в восторге от нашего стадиона, понравилось общение с тренерским штабом»
526 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» играет с «Анжером» на выезде, «Монако» Головина победил «Страсбур» в гостях
3130 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» победил «Аль-Охдуд»
14сегодня, 19:00
Беллингем о «Реале»: «Ужасно видеть эти травмы, особенно у Милитао. Это разбивает сердце»
3сегодня, 18:59
«Милан» упустил победу над «Кальяри» – 3:3! Леау и Дзаппа сделали дубли, защитник забил на 89-й
27сегодня, 18:56