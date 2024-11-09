Стажировка Мостового в «Динамо» завершена: «Она была рассчитана на микроцикл подготовки к «Пари НН»

В «Динамо» сообщили, что стажировка Александра Мостового подошла к концу.

«Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что ее можно считать завершенной. Это был запрос от академии РФС, где он проходит обучение.

Руководство академии обратилось к нам, а «Динамо» редко отказывает в стажировках», – сказал гендиректор Павел Пивоваров .

«Динамо » сегодня обыграло «Пари НН» со счетом 3:1. В двух предыдущих матчах московская команда выиграть не смогла.