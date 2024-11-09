Николич об игроках ЦСКА: «Слишком добрые. Жду, что кто-то возьмет на себя роль лидера, хитрого, злого. Будет брать ответственность, вести себя по-мужски»
– Когда вы пришли в ЦСКА, у вас наверняка были представления об игроках. Кто больше удивил?
– Никто. Мы живем с этими парнями одной жизнью, я, к сожалению, провожу времени с ними больше, чем со своей семьей (смеется). Хорошие парни, мне нравится работать с ними, но они слишком добрые.
– Как вы когда-то говорили в «Локо» – не хватает бандитов?
– Да. Есть парни с характером, но они правда добрые.
Я жду, чтобы кто-то из них принял эту роль – футбольного лидера, хитрого, злого, в футбольном смысле, настроенного на результат. Человека, который может держать эмоции под контролем, когда тяжело. Брать ответственность на себя, принимать правильные решения. Вести себя по-мужски.
Конечно, у тех, кого я называл, есть потенциал. Каждый русский может в этом в будущем прибавить – Слава Тороп, Ваня Обляков, Игорь Дивеев, Мухин, Круговой, безусловно, Кисляк. Но через трансферы таких игроков тоже надо добавить, – сказал главный тренер ЦСКА.
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