Николич об игроках ЦСКА: «Слишком добрые. Жду, что кто-то возьмет на себя роль лидера, хитрого, злого. Будет брать ответственность, вести себя по-мужски»

Марко Николич заявил, что игроки ЦСКА слишком добрые.

– Когда вы пришли в ЦСКА, у вас наверняка были представления об игроках. Кто больше удивил?

– Никто. Мы живем с этими парнями одной жизнью, я, к сожалению, провожу времени с ними больше, чем со своей семьей (смеется). Хорошие парни, мне нравится работать с ними, но они слишком добрые.

– Как вы когда-то говорили в «Локо» – не хватает бандитов?

– Да. Есть парни с характером, но они правда добрые.

Я жду, чтобы кто-то из них принял эту роль – футбольного лидера, хитрого, злого, в футбольном смысле, настроенного на результат. Человека, который может держать эмоции под контролем, когда тяжело. Брать ответственность на себя, принимать правильные решения. Вести себя по-мужски.

Конечно, у тех, кого я называл, есть потенциал. Каждый русский может в этом в будущем прибавить – Слава Тороп, Ваня Обляков, Игорь Дивеев , Мухин , Круговой , безусловно, Кисляк . Но через трансферы таких игроков тоже надо добавить, – сказал главный тренер ЦСКА.