Николич о драке ЦСКА и «Спартака»: «Обсуждали с Рошей, что это больше не должно повториться. Команда не выдержала, видимо»

Марко Николич высказался о потасовке в матче ЦСКА и «Спартака».

ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ.

Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.

– Можете назвать матч со «Спартаком» худшим в сезоне для ЦСКА?

– Нет, точно не худший, но и не самый лучший.

Конечно, если бы у меня была возможность вернуться назад, я бы изменил какие-то тактические детали, чуть изменил состав, но это уже теоретика.

– Какое у вас мнение по потасовке? Многие сказали, что для дерби это еще было слабо.

– Сильнее точно не надо было драться, ха-ха. Особой драки там и не было, больше потрогали друг друга за шею.

Конечно, получили красные карточки за это. Закончилась история. Тут нечего ни прибавить, ни убавить.

Просто так нельзя себя вести, с позиции тренера надо держать свои эмоции под контролем. Да, надо быть горячими, без эмоций нельзя играть в футбол, не только в дерби.

Но надо все держать на одном уровне, чтобы не мешало команде и не было красных карточек. У нас их не было в этом году, такое в первый раз.

Видимо, команда не выдержала. Думаю, такого больше не будет.

– У вас уже был разговор с Рошей?

– Разговоры идут постоянно, ежедневно. Время обратно не вернешь, поэтому нет смысла заострять на этом внимание.

Но мы обсуждали с Виллианом, что это точно больше не должно повториться. Это тоже процесс, – сказал главный тренер Марко Николич .