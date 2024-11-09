Карпин о 1-м круге: «Неудовлетворительно, ожидали большего. С «Химками» «Ростову» нужны были три очка как угодно»

Валерий Карпин недоволен выступлениями «Ростова» в первой части сезона.

Сегодня команда обыграла «Химки» в Мир РПЛ – 3:1.

– Добротный футбол, исходя из того, что нужны были три очка как угодно. Поэтому на футбол, наверное, даже меньше обращали внимания.

– Как влияла на команду серия без побед в РПЛ? Как удалось из этого выбраться?

– Как обычно: работая. Только так. Опять же, это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы – на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат.

– В старте вышел Комаров, оформил дубль. Что скажете о выборе на эту позицию?

– Так он уже играл на этой позиции. Были другие варианты? Эти варианты сыграли со «Спартаком» в Кубке. А Комарова готовили на эту игру.

– Итоги первого круга. «Ростов» занимает восьмое место. Как оцените?

– Неудовлетворительно, естественно. Понятно, что ожидали большего, – сказал главный тренер «Ростова ».