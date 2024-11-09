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  • Артета о результатах «Арсенала»: «Ни у кого на выезде не было такого уровня соперников, как у нас, и уж точно никто не играл с ними вдесятером в половине случаев, как мы»
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Артета о результатах «Арсенала»: «Ни у кого на выезде не было такого уровня соперников, как у нас, и уж точно никто не играл с ними вдесятером в половине случаев, как мы»

Микель Артета рассказал, с какими сложностями столкнулся «Арсенал».

«Результаты, возможно, схожи с теми, что были год назад, но контекст совсем другой, потому что вы склонны забывать, почему мы проиграли «Брентфорду», почему не обыграли «Ливерпуль», о количестве тех ситуаций, через которые нам пришлось пройти.

Команда работает в 10 раз лучше, чем тогда, и это радует. Но для того, чтобы это было очевидно всем, надо побеждать, особенно для того, чтобы давать ответ на определенные вопросы.

Есть и другие факторы. В этом сезоне ни у кого на выезде не было такого уровня соперников, как у нас, и уж точно никто не играл с ними вдесятером в половине случаев, как мы», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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