Артета о результатах «Арсенала»: «Ни у кого на выезде не было такого уровня соперников, как у нас, и уж точно никто не играл с ними вдесятером в половине случаев, как мы»

Микель Артета рассказал, с какими сложностями столкнулся «Арсенал».

«Результаты, возможно, схожи с теми, что были год назад, но контекст совсем другой, потому что вы склонны забывать, почему мы проиграли «Брентфорду», почему не обыграли «Ливерпуль», о количестве тех ситуаций, через которые нам пришлось пройти.

Команда работает в 10 раз лучше, чем тогда, и это радует. Но для того, чтобы это было очевидно всем, надо побеждать, особенно для того, чтобы давать ответ на определенные вопросы.

Есть и другие факторы. В этом сезоне ни у кого на выезде не было такого уровня соперников, как у нас, и уж точно никто не играл с ними вдесятером в половине случаев, как мы», – сказал главный тренер «Арсенала ».