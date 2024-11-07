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  • Галлас об «Арсенале»: «Если играть как с «Ньюкаслом», можно стать 6-м. Нельзя все списывать на травму Эдегора, ты не претендент на титул, если не можешь показать свой футбол без одного игрока»
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Галлас об «Арсенале»: «Если играть как с «Ньюкаслом», можно стать 6-м. Нельзя все списывать на травму Эдегора, ты не претендент на титул, если не можешь показать свой футбол без одного игрока»

Вильям Галлас призвал «Арсенал» внести изменения в игру.

«Против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» «Арсенал» много оборонялся. Если вы играете так против больших команд, я могу это понять. Вы не хотите проигрывать такие матчи, а у них в составе есть отличные игроки. Вполне резонно.

Но в прошлом сезоне все были счастливы, видя уверенность «Арсенала» в себе. Он никого не боялся. Думаю, ему нужно снова стать бесстрашным, чтобы показать свой лучший футбол.

Нельзя списывать отсутствие ритма и контроля на травму Эдегора. Нельзя называть себя претендентом на титул, если ты не можешь показывать свой футбол в отсутствие одного игрока. У «Арсенала» есть умелые футболисты. Нужно сделать так, чтобы они заиграли, чтобы они поняли, что нужно биться. Надо биться, чтобы стать чемпионами, нужна страсть. Нельзя просто забывать поражения – нужно, чтобы не хотелось проигрывать.

У «Арсенала» прекрасная возможность выиграть титул в этом сезоне. «Ман Сити» уже не тот, что был у Пепа в прошлые сезоны. «Арсеналу» нужно этим воспользоваться. Нельзя упускать возможность, ради которой вы неустанно трудились последние два сезона.

«Арсеналу» нужно отреагировать. Возможно, Артете следует изменить систему игры. Возможно, убрать из состава тех, кто играет ниже нужного уровня. Если форвард не забивает за 70 минут, его надо менять. Почему на скамейке остается Стерлинг? Не знаю, может ли он играть на прежнем уровне, но в матче с «Ньюкаслом» «Арсеналу» нужно было что-то предпринять, а он не сделал ничего.

Нельзя допускать, чтобы команда так играла, потому что в таком случае «Арсенал» станет пятым или шестым», – отметил бывший защитник «канониров» в интервью Prime Casino.

Опубликовал: Александр Суряев
logoЛиверпуль
logoВильям Галлас
logoНьюкасл
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoРахим Стерлинг
logoМартин Эдегор
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