«Локо» набрал 34 очка в 15 турах сезона РПЛ. Это повторение клубного рекорда – в 2002-м стали чемпионами

«Локомотив» набрал 34 очка после первых 15 туров сезона в Мир РПЛ.

«Локо», таким образом, повторил собственный рекорд по набранным очкам после первых 15 туров сезона (также 34 было в сезоне-2002).

Стоит отметить, что в сезоне-2002 «Локомотив» стал чемпионом, набрав 66 очков после 30 туров.