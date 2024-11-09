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«Локо» набрал 34 очка в 15 турах сезона РПЛ. Это повторение клубного рекорда – в 2002-м стали чемпионами

«Локомотив» набрал 34 очка после первых 15 туров сезона в Мир РПЛ.

«Локо», таким образом, повторил собственный рекорд по набранным очкам после первых 15 туров сезона (также 34 было в сезоне-2002).

Стоит отметить, что в сезоне-2002 «Локомотив» стал чемпионом, набрав 66 очков после 30 туров.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Opta Sports
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
рекорды
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