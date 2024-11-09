Телефон нашли на поле во время матча «Локо» и «Факела». Его, вероятно, потерял один из мальчиков, растягивавших баннер в начале игры
На поле во время матча «Локомотива» и «Факела» нашли телефон.
Случилось это на 2-й минуте встречи. Ираклий Квеквескири из «Факела» убрал телефон с поля, отдав тренеру Дмитрию Пятибратову.
Комментатор «Матч ТВ» в эфире сказал, что его потерял один из мальчиков, растягивавших баннер в начале матча.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости