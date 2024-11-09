Телефон нашли на поле во время матча «Локо» и «Факела». Его, вероятно, потерял один из мальчиков, растягивавших баннер в начале игры

На поле во время матча «Локомотива» и «Факела» нашли телефон.

Случилось это на 2-й минуте встречи. Ираклий Квеквескири из «Факела» убрал телефон с поля, отдав тренеру Дмитрию Пятибратову.

Комментатор «Матч ТВ» в эфире сказал, что его потерял один из мальчиков, растягивавших баннер в начале матча.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»