Три игрока «Реала» травмировались в 1-м тайме матча с «Осасуной». Васкеса заменили в перерыве
Лукас Васкес не доиграл матч с «Осасуной» из-за травмы.
«Реал» и «Осасуна» проводят игру 13-го тура Ла Лиги.
В первом тайме по причине повреждений были заменены вингер Родриго и защитник Эдер Милитао.
Кроме того, после перерыва Лука Модрич появился на поле вместо Лукаса Васкеса.
При этом болевые ощущения испанец испытывал еще по ходу первого тайма – на 40-й минуте ему накладывали повязку на бедро.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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