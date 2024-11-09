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Три игрока «Реала» травмировались в 1-м тайме матча с «Осасуной». Васкеса заменили в перерыве

Лукас Васкес не доиграл матч с «Осасуной» из-за травмы.

«Реал» и «Осасуна» проводят игру 13-го тура Ла Лиги.

В первом тайме по причине повреждений были заменены вингер Родриго и защитник Эдер Милитао.

Кроме того, после перерыва Лука Модрич появился на поле вместо Лукаса Васкеса.

При этом болевые ощущения испанец испытывал еще по ходу первого тайма – на 40-й минуте ему накладывали повязку на бедро.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЛука Модрич
logoЛукас Васкес
logoЭдер Милитао
logoРодриго
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