Три игрока «Реала» травмировались в 1-м тайме матча с «Осасуной». Васкеса заменили в перерыве

Лукас Васкес не доиграл матч с «Осасуной» из-за травмы.

«Реал » и «Осасуна » проводят игру 13-го тура Ла Лиги .

В первом тайме по причине повреждений были заменены вингер Родриго и защитник Эдер Милитао.

Кроме того, после перерыва Лука Модрич появился на поле вместо Лукаса Васкеса .

При этом болевые ощущения испанец испытывал еще по ходу первого тайма – на 40-й минуте ему накладывали повязку на бедро.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».