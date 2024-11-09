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  • Лепехин об игре «Спартак» — «Акрон»: «Матч середняков исходя из таблицы. Если будет шутка от Дзюбы, все будет рамках приличия» 
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Лепехин об игре «Спартак» — «Акрон»: «Матч середняков исходя из таблицы. Если будет шутка от Дзюбы, все будет рамках приличия» 

Константин Лепехин высказался в преддверии воскресного матча РПЛ «Спартак» – «Акрон».

После 14 туров красно-белые занимают в таблице 5-е место, тольяттинцы – 8-е.

«Фаворит матча — «Спартак». Если они хотят бороться за высокие места, то «Акрон» должны обыгрывать. Мы привыкли, что «Спартак» с провинциальными командами всегда считается фаворитом, но не всегда выигрывает. Это матч середняков исходя из таблицы.

Дополнительная мотивация Дзюбы на «Спартак»? То, что он вернулся в РПЛ, уже говорит о его мотивации. Он делает это не ради денег, а просто хочет играть, чувствует силы. Но выше головы не прыгнешь, возраст берет свое.

Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол. Все-таки «Спартак» — это его родной клуб и было бы неправильно говорить что-то негативное. Если будет какая-то шутка, то тут не удивлюсь. Но думаю, все будет рамках приличия», — сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
Константин Лепехин
logoАкрон
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