Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная – это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»

Михаил Дегтярев высказался о невызове Артема Дзюбы в сборную России.

Ранее форвард «Акрона» заявил : «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.

В ближайшую международную паузу национальная команда сыграет с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

«Карпин сказал нет? Это его право.

У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры. Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер», – отметил министр спорта РФ.

Никифоров о Дзюбе: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»