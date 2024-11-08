Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная – это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»
Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».
Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.
В ближайшую международную паузу национальная команда сыграет с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).
«Карпин сказал нет? Это его право.
У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры. Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер», – отметил министр спорта РФ.
Никифоров о Дзюбе: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»
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