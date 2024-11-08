  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная – это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»
2

Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная – это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»

Михаил Дегтярев высказался о невызове Артема Дзюбы в сборную России.

Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.

В ближайшую международную паузу национальная команда сыграет с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

«Карпин сказал нет? Это его право.

У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры. Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер», – отметил министр спорта РФ.

Никифоров о Дзюбе: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
Политика
Михаил Дегтярев
logoСпорт-Экспресс
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о Дзюбе и рекорде по голам за сборную: «Карпин правильно его не вызвал, не надо заниматься благотворительностью. Время Артема давно ушло, раньше надо было забивать»
23сегодня, 05:40
Губерниев призвал Карпина взять Дзюбу в сборную: «Был бы «хайп здорового человека». Он самый популярный игрок страны – и это на фоне падения интереса к футболу. И он заслужил вызов своей игрой»
14вчера, 16:59
Семин о желании Дзюбы вернуться в сборную: «Искусственно рекорды не ставят. Для этого должны быть основания. Нужен будет – вызовут»
11вчера, 12:27
Депутат Свищев о готовности Дзюбы сыграть с Брунеем: «Почему бы не дать ему возможность поставить рекорд? Вызов Артема привлек бы внимание болельщиков»
8вчера, 12:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч»
1619 минут назад
Флик летом попросил Лапорту приходить на тренировки не в деловом костюме, а в неформальной одежде
939 минут назад
У Мбаппе психологические проблемы после поездки в Швецию, но он счастлив в «Реале» (L’Équipe)
3242 минуты назад
«Тупой сторонник террора». Захави из «Маккаби» призвал УЕФА наказать Зиеша за пост об «убегающих» после нападения в Амстердаме израильтянах
3742 минуты назадФото
Клаудиньо не отказывался выходить на замену в матче с махачкалинским «Динамо» – у него болела спина, и тренеры «Зенита» решили не рисковать («СЭ»)
38сегодня, 17:14
Зиеш о нападении на фанатов «Маккаби»: «Когда перед ними не женщины и дети, они убегают. Свободу Палестине»
101сегодня, 17:07Фото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда
8сегодня, 17:00Live
В «Реале» прошло напряженное собрание в связи с результатами – Анчелотти вел себя более напористо, чем обычно. Виновных не искали, был поиск решений, итог – положительный
46сегодня, 16:58
Роналду, Феликс, Бернарду и Бруну вызваны в сборную Португалии на матчи с Польшей и Хорватией
36сегодня, 16:15
Гвардиоле интересна работа в сборной Бразилии. Пепу несколько раз звонили из CBF
42сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Заза Джанашия: «Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Не вижу спартаковского духа. Такая команда должна быть на 8-м или 9-м месте»
29 минут назад
Адани о Рейндерсе: «Лучший игрок «Милана», ему всегда удается бить по воротам. Он по-настоящему силен внутри механизма, которому еще нужно найти правильный баланс»
120 минут назад
Первая лига. «Ротор» сыграл вничью с «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу
337 минут назад
Вячеслав Колосков: «Игроки «Зенита» стали заурядными, остановились в развитии, играют хуже, чем раньше. Педро и Кассьерра меня не впечатляют»
753 минуты назад
Денис Глушаков: «Хочу, чтобы сын продолжил мое дело. Будет выбирать между «Спартаком» и ЦСКА»
10сегодня, 17:28
Ван Нистелрой хотел бы возглавить «МЮ»: «Конечно, но желание дальше строить то, что есть, сильнее. 4 матча не изменили этого ощущения, намерен остаться в должности помощника»
6сегодня, 16:48
Промес забил в 3-м подряд матче за «Юнайтед» из Дубая
8сегодня, 16:45
Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»
7сегодня, 16:32
«Бавария» сделала Дэвису новое предложение по контракту. Защитник рассказал об этом партнерам в раздевалке (Bild)
4сегодня, 16:28
Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»
12сегодня, 16:00