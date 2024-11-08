Губерниев позвал Дзюбу в свою группу Guber Band: «Надеюсь, Артем еще сыграет за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов»
Дмитрий Губерниев пригласил Артема Дзюбу в свою рок-группу Guber Band.
«Из футболистов я позвал бы Артема Дзюбу выступить вместе со мной и Guber Band. Он уже не играет за «Локомотив». Надеюсь, что Артем сыграет еще за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов – Guber Band», – сказал комментатор.
Губерниев вместе со своей группой Guber Band выступит 9 ноября в рамках фестиваля болельщиков на территории «РЖД Арены» перед матчем Мир РПЛ «Локомотив» – «Факел».
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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