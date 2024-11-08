Каккоев про «Пари НН»: «Гончаренко запретил телефоны в столовой и раздевалке за час до тренировки. Он хочет, чтобы легионеры и русские еще больше общались между собой»
Защитник «Пари НН» Никита Каккоев рассказал о работе при Викторе Гончаренко.
«Когда приходит новый главный тренер, это добавляет больше эмоций. Ты начинаешь больше стараться, появляются силы откуда‑то. Он сказал, что все в одной лодке, у него не будет стартовых игроков, поэтому надо заново доказывать на тренировке.
Телефоны запретил в столовой и в раздевалке за час до начала тренировки. Наверное, чтобы больше общались между собой как‑то, чтобы были командой и в столовой, и в раздевалке. Остальные изменения на поле уже.
Легионеры и российские игроки ранее общались между собой, но, видимо, Гончаренко хочет, чтобы этого было еще больше. Он говорил, что я могу позвать на ужин, например, Матео Стаматова, чтобы русские с иностранцами общались», – заявил Каккоев.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости