Каккоев про «Пари НН»: «Гончаренко запретил телефоны в столовой и раздевалке за час до тренировки. Он хочет, чтобы легионеры и русские еще больше общались между собой»

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев рассказал о работе при Викторе Гончаренко.

«Когда приходит новый главный тренер, это добавляет больше эмоций. Ты начинаешь больше стараться, появляются силы откуда‑то. Он сказал, что все в одной лодке, у него не будет стартовых игроков, поэтому надо заново доказывать на тренировке.

Телефоны запретил в столовой и в раздевалке за час до начала тренировки. Наверное, чтобы больше общались между собой как‑то, чтобы были командой и в столовой, и в раздевалке. Остальные изменения на поле уже.

Легионеры и российские игроки ранее общались между собой, но, видимо, Гончаренко хочет, чтобы этого было еще больше. Он говорил, что я могу позвать на ужин, например, Матео Стаматова , чтобы русские с иностранцами общались», – заявил Каккоев .