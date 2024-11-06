Виктор Гончаренко рассказал о переговорах с «Пари НН».

Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала» в мае 2024 года, в октябре специалист возглавил нижегородский клуб.

– До «Пари НН» были предложения?

– Да, конечно. Их было достаточно. На первых порах, когда я ушел из «Урала», был промежуток, когда многие команды искали нового тренера, было достаточно вариантов. Не люблю говорить о командах и лигах, но были переговоры, на что я честно сказал, что мне нужна пауза, до конца лета не буду рассматривать никакие варианты, чтобы не было эмоционального выгорания. Все руководители достаточно хорошо это понимали. Я объяснял: «Я сейчас вам ничем не помогу, более того, могу в какой‑то мере усугубить вашу ситуацию».

Были другие клубы, которые вели параллельно переговоры, но соглашение с «Пари НН» было достигнуто быстро, потому что это Премьер‑лига. Если сидеть и ждать, что придут какие‑то большие команды… Ты должен показать своей работой, что ты готов перейти в большие клубы, а сидеть и ждать какого‑то предложения, наверное, со стороны тренера неправильно.

– Информация о том, что вы сначала согласились на «Оренбург», а потом перешли в «Пари НН», это фейк?

– Давайте не будем про другие клубы. Как только возник [вариант с] «Пари НН», мы очень быстро пришли к соглашению, – сказал главный тренер нижегородского клуба.

Сейчас «Пари НН» с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице МирР РПЛ.