Гончаренко о «Пари НН»: «Сидеть и ждать, что придут большие команды, неправильно – ты должен показать работой, что готов»
Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала» в мае 2024 года, в октябре специалист возглавил нижегородский клуб.
– До «Пари НН» были предложения?
– Да, конечно. Их было достаточно. На первых порах, когда я ушел из «Урала», был промежуток, когда многие команды искали нового тренера, было достаточно вариантов. Не люблю говорить о командах и лигах, но были переговоры, на что я честно сказал, что мне нужна пауза, до конца лета не буду рассматривать никакие варианты, чтобы не было эмоционального выгорания. Все руководители достаточно хорошо это понимали. Я объяснял: «Я сейчас вам ничем не помогу, более того, могу в какой‑то мере усугубить вашу ситуацию».
Были другие клубы, которые вели параллельно переговоры, но соглашение с «Пари НН» было достигнуто быстро, потому что это Премьер‑лига. Если сидеть и ждать, что придут какие‑то большие команды… Ты должен показать своей работой, что ты готов перейти в большие клубы, а сидеть и ждать какого‑то предложения, наверное, со стороны тренера неправильно.
– Информация о том, что вы сначала согласились на «Оренбург», а потом перешли в «Пари НН», это фейк?
– Давайте не будем про другие клубы. Как только возник [вариант с] «Пари НН», мы очень быстро пришли к соглашению, – сказал главный тренер нижегородского клуба.
Сейчас «Пари НН» с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице МирР РПЛ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий