  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гончаренко о «Пари НН»: «Сидеть и ждать, что придут большие команды, неправильно – ты должен показать работой, что готов»
0

Гончаренко о «Пари НН»: «Сидеть и ждать, что придут большие команды, неправильно – ты должен показать работой, что готов»

Виктор Гончаренко рассказал о переговорах с «Пари НН».

Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала» в мае 2024 года, в октябре специалист возглавил нижегородский клуб.

– До «Пари НН» были предложения?

– Да, конечно. Их было достаточно. На первых порах, когда я ушел из «Урала», был промежуток, когда многие команды искали нового тренера, было достаточно вариантов. Не люблю говорить о командах и лигах, но были переговоры, на что я честно сказал, что мне нужна пауза, до конца лета не буду рассматривать никакие варианты, чтобы не было эмоционального выгорания. Все руководители достаточно хорошо это понимали. Я объяснял: «Я сейчас вам ничем не помогу, более того, могу в какой‑то мере усугубить вашу ситуацию».

Были другие клубы, которые вели параллельно переговоры, но соглашение с «Пари НН» было достигнуто быстро, потому что это Премьер‑лига. Если сидеть и ждать, что придут какие‑то большие команды… Ты должен показать своей работой, что ты готов перейти в большие клубы, а сидеть и ждать какого‑то предложения, наверное, со стороны тренера неправильно.

– Информация о том, что вы сначала согласились на «Оренбург», а потом перешли в «Пари НН», это фейк?

– Давайте не будем про другие клубы. Как только возник [вариант с] «Пари НН», мы очень быстро пришли к соглашению, – сказал главный тренер нижегородского клуба.

Сейчас «Пари НН» с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице МирР РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Гончаренко
logoОренбург
logoПари НН
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гончаренко недоволен календарем и временем матчей «Пари НН»: «Сперва расставят московские команды и «Зенит», а потом уже нас. Почему «Ливерпуль» показывают в 12 дня? Для азиатского рынка»
4127 октября, 16:40
Ларионов о Гончаренко в «Пари НН»: «Приятно, что специалисты такого уровня приезжают в Нижний. Хочется, чтобы команда боролась за более высокие места, а не за выживание»
19 октября, 17:56
Гончаренко о «Пари НН»: «Мне привычно бороться за высокие места, участвовать в еврокубках. С командами не из верхней части работать сложнее. Есть путь Гвардиолы, а есть иной»
1213 октября, 17:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Радимов о Роше в дерби: «Этот сумасшедший стал наступать кому-то на ноги, со всеми драться. Зачем в чемпионате футболист, который получает большие деньги и так хамит?»
114 минут назад
«Мбаппе будет играть лучше, хуже все равно быть не может. Ему не нравится играть «девятку», но он должен учиться. Его не просят держать мяч, как Дрогба». Анри о Килиане
616 минут назад
Юрий Жирков: «Москва лучше Лондона. В Англии мне не понравился быт, но в плане футбола там все было хорошо»
2334 минуты назад
Наир Тикнизян: «Ни разу в жизни не употреблял алкоголь, не курил и не принимал запрещенные вещества. И всем советую этого не делать»
1842 минуты назад
«Динамо» выложило фото Мостового с посохом: «Александр Владимирович меняет профессию»
4044 минуты назадФото
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Зенит» примет «Ахмат»
39244 минуты назадLive
Фердинанд о «Золотом мяче»: «Я не против победы Родри, он феноменален. Но я предпочитаю индивидуалистов, которые меняют ход игры, заставляют тебя вскакивать и кричать»
3350 минут назад
Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Обиделся на «Спартак», так как есть на что, а потом забыл. Позвонил Ролану и сразу принял предложение. Это в Москве, а далеко мне нельзя отлучаться»
1557 минут назад
«Дзюба – достояние российского футбола. Он заботится о высоком и правильном воспитании, культуре, духовности». Тедеев о форварде «Акрона»
56сегодня, 15:08
Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз»
50сегодня, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Онана об Амориме в «МЮ»: «Игроки будут прибавлять. У «Спортинга» другая система, но мы можем играть как угодно»
2 минуты назад
«Штутгарт» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
4 минуты назад
Гафин о задаче «Динамо» в Кубке России: «Выиграть турнир»
5 минут назад
Лига Европы. «Бешикташ» против «Мальме», в четверг «МЮ» примет ПАОК Оздоева и Чалова, «Галатасарай» – «Тоттенхэм», «Лацио» сыграет с «Порту»
443 минуты назадLive
«Рубин» – ЦСКА. Файзуллаев, Роша, Мусаев и Койта играют. Онлайн-трансляция
643 минуты назадLive
Алексей Сутормин: «Спартак» пока остается самым популярным клубом России. Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды»
25сегодня, 13:47
Митрюшкин о пиве: «Не думаю, что одна-две бутылочки могут навредить спортсмену, в Германии это традиция. В Швейцарии говорили, что я не валезанец, раз не пью вино»
16сегодня, 12:40
Лига чемпионов Азии. «Йокогама» забила 5 голов «Бурирам Юнайтед»
18сегодня, 12:05
Йоро вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы плюсневой кости. Купленный за 62+8 млн евро защитник еще не играл за клуб
10сегодня, 11:53
Представитель Батракова о новом контракте хавбека: «Есть договоренность, чтобы поговорить о нем. Никаких цифр, конкретики, предложений нет»
11сегодня, 11:45