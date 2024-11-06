Виктор Гончаренко: «Были «Реал» и «Бавария», но я не живу прошлым, Нижний Новгород – любимая работа! Сейчас русскоговорящие тренеры – это только постсоветское пространство»

Виктор Гончаренко высказался о сегодняшних карьерных возможностях.

– Человек, который два раза выиграл у «Реала», сейчас в Нижнем Новгороде. Нет ли внутренней борьбы с этим?

– Нет, конечно. А какие варианты развития карьеры должны быть? Мы должны управлять карьерой, но какой сейчас рынок для нас открыт?

В нынешних условиях русскоговорящие тренеры – это только постсоветское пространство. Если мы сейчас отправляем анкету в любой европейский, азиатский клуб, что будет? В азиатский – еще что-то может быть, но в Европу пропуска нет.

У меня было много разговоров, переговоров до этих событий, может быть, даже до 2017 года, когда интерес был со стороны венгерских, болгарских, сербских команд. Сейчас это все сразу закрыто.

И я не живу прошлым. Был «Реал», была «Бавария». Было! А сейчас – Нижний Новгород, прекрасный город, прекрасная команда. Это – любимая работа!

Сейчас средний срок работы тренера – один год и один месяц, в чемпионате России – и того меньше. И получается, что надо быть готовым к этому, – заявил главный тренер «Пари НН».

Гончаренко о «Пари НН»: «Сидеть и ждать, что придут большие команды, неправильно – ты должен показать работой, что готов»