Денис Глушаков: «Хочу, чтобы сын продолжил мое дело. Будет выбирать между «Спартаком» и ЦСКА»

Денис Глушаков хочет, чтобы его сын стал футболистом в будущем.

«У меня есть желание, чтобы сын продолжил мое дело. И у его мамы есть – мы ведь оба футболисты. Понятно, что это была больше шутка и он сам будет принимать решение, когда вырастет. Но есть генетика – мама и папа, дедушки, которые играли в футбол.

Думаю, если так все и получится, в начале карьеры он будет делать выбор между «Спартаком» и ЦСКА. В этих клубах получилось у нас. Но выбор, конечно, будет за ним», – сказал экс-игрок «Спартака », занимавшийся также в академии ЦСКА .