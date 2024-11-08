Денис Глушаков: «Хочу, чтобы сын продолжил мое дело. Будет выбирать между «Спартаком» и ЦСКА»
Денис Глушаков хочет, чтобы его сын стал футболистом в будущем.
«У меня есть желание, чтобы сын продолжил мое дело. И у его мамы есть – мы ведь оба футболисты. Понятно, что это была больше шутка и он сам будет принимать решение, когда вырастет. Но есть генетика – мама и папа, дедушки, которые играли в футбол.
Думаю, если так все и получится, в начале карьеры он будет делать выбор между «Спартаком» и ЦСКА. В этих клубах получилось у нас. Но выбор, конечно, будет за ним», – сказал экс-игрок «Спартака», занимавшийся также в академии ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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