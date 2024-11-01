Денис Глушаков: «Это будет провалом, если «Спартак» останется на таком же месте по итогам сезона. Хвастаться и гордиться нечем»

Денис Глушаков высказался перед матчем ЦСКА и «Спартака».

«Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак ». А на деле увидим в игре. В принципе и там, и там хороших квалифицированных футболистов хватает.

Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически.

Не слежу отдельно за Станковичем. Я смотрю на результаты команды. Турнирная таблица говорит сама за себя.

Пока хвастаться и гордиться нечем. Если «Спартак» останется на таком же месте по итогам сезона, это будет провалом», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков .

На данный момент красно-белые занимают шестую позици в таблице Мир РПЛ .