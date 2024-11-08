У Глушакова родился сын: «Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет, но получались красивые дочки! Не играть в футбол шансов у тебя нет»
У Дениса Глушакова родился сын.
У бывшего полузащитника «Спартака» трое дочерей.
«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой ❤️. Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию 😀.
Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз! P.S. Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай 😀☝🏻», – написал Глушаков в соцсетях.
«Химки» поздравили числящегося в клубе игрока с рождением сына.
«Поздравляем Дениса Глушакова с рождением сына! Папа уже пообещал наследнику футбольное будущее. Поддерживаем», – опубликовала пресс-служба подмосковного клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
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