Денис Глушаков: «Выиграю Кубок России как тренер – обещаю»
Денис Глушаков выразил желание выиграть Фонбет Кубок России как тренер.
– Как игрок я пока не выиграл Кубок России, но как тренер, обещаю, выиграю Кубок.
– В следующем году?
– Давайте так быстро не будем (смеется), – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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