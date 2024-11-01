Денис Глушаков: «Выиграю Кубок России как тренер – обещаю»

Денис Глушаков выразил желание выиграть Фонбет Кубок России как тренер.

– Как игрок я пока не выиграл Кубок России, но как тренер, обещаю, выиграю Кубок.

– В следующем году?

– Давайте так быстро не будем (смеется), – сказал бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков .