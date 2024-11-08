В «Реале» прошло напряженное собрание в связи с результатами – Анчелотти вел себя более напористо, чем обычно. Виновных не искали, был поиск решений, итог – положительный

Тренерский штаб «Реала» организовал собрание с участием игроков в четверг.

По данным Marca, встреча получилась напряженной. В ходе нее были проанализированы последние результаты. Виновных никто не искал, но велся поиск решений.

На встрече, в частности, разбирали различные показатели, такие как объем беговой работы. Игроки ознакомились с данными и в некоторых случаях были удивлены, но все они признали, что должны измениться.

Участники встречи говорили о конкретных матчах, о помощи, о солидарности, не проявленной в некоторых фазах сезона, с особым акцентом на последние несколько матчей. Отмечается, что Карло Анчелотти , главный тренер, вел себя более напористо и решительно, чем обычно.

Итог беседы оценивается как положительный. Есть стремление к изменениям и поиску решений. Подчеркивается, что на тренировке сразу после собрания атмосфера уже была иной.