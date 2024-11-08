В «Реале» прошло напряженное собрание в связи с результатами – Анчелотти вел себя более напористо, чем обычно. Виновных не искали, был поиск решений, итог – положительный
По данным Marca, встреча получилась напряженной. В ходе нее были проанализированы последние результаты. Виновных никто не искал, но велся поиск решений.
На встрече, в частности, разбирали различные показатели, такие как объем беговой работы. Игроки ознакомились с данными и в некоторых случаях были удивлены, но все они признали, что должны измениться.
Участники встречи говорили о конкретных матчах, о помощи, о солидарности, не проявленной в некоторых фазах сезона, с особым акцентом на последние несколько матчей. Отмечается, что Карло Анчелотти, главный тренер, вел себя более напористо и решительно, чем обычно.
Итог беседы оценивается как положительный. Есть стремление к изменениям и поиску решений. Подчеркивается, что на тренировке сразу после собрания атмосфера уже была иной.
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